Michael Morales en el UFC: el consejo de Chito Vera, próxima pelea y su invicto

Michael Morales, peleador ecuatoriano de las 170 libras del UFC, habló en exclusiva para los micrófonos de ecuavisa.com, durante su estadía en Guayaquil, con motivos de un seminario que dirigió en el gimnasio del Team 'Prepador' Víctor Avilés, del cual fue parte en su formación.

Morales nacido en Pasaje, provincia de El Oro hace 23 años, acumula un respetable récord de 14-0-0, con 2 victorias dentro del octágono del UFC en lo que va el 2022.

Ante eso, Morales reveló sus deseos de seguir creciendo en la promotora deportiva, esperando una pelea más antes de terminar el año, y finalmente contó el consejo que le dio 'Chito' Vera.

Aquí la entrevista:

Ramiz Brahimaj era tu rival en el UFC 277, pero una lesión de última hora, lo obligó a abandonar previo a la fecha, ¿Cómo preparaste tu estrategia ante Adam Fugitt, sabiendo que no era tu rival pactado?

Yo mantuve mi entrenamiento luego de que se cayó lo de Brahimaj, Raúl mi profesor, estuvo pendiente a mí, y me dijo que siempre aparecen rivales, y se dio la pelea contra Adam Fugitt (victoria por la vía del nocaut técnico).

Si bien llevas apenas 2 peleas en el UFC, hemos visto un cambio, arrancaste un poco nervioso en tu debut ganador (victoria por la vía del KO ante Trevin Giles), ¿Qué ha cambiado en Michael Morales en ese lapso de tiempo?

He trabajado mucho, en mi gimnasio 'Entram' me ha servido muchísimo estar ahí con peleadores que tienen experiencia en Estados Unidos y México, eso se notó en la seguridad que tuve en mi última victoria (Fugitt). Estuve tranquilo, me sentí cómodo.

¿Qué se viene para Michael Morales antes de terminar el año?

Yo salí de la pelea el sábado ante Fugitt, y el lunes ya estaba entrenando, no tuve lesiones, estoy sano, y apenas vine acá a Ecuador a descansar pero vuelvo en una semana a Estados Unidos a entrenar, a seguir preparándome, por mi posición, estoy esperando que me den una pelea para noviembre o diciembre.

Yo no pido rivales, espero que me pongan rivales, y solo espero la oportunidad para aprovecharla.

Vimos como presenciaste la pelea de Marlon 'Chito' Vera en su reciente triunfo ante Dominick Cruz en los pesos gallos, te acercaste y llegaste a tener un momento con él, ¿qué te dijo? ¿qué imagen tienes de Chito Vera?

Lo respeto mucho, él ha sido inspiración para muchos en Ecuador, para todos los que nos dedicamos a las artes marciales mixtas en el país, él es inspiración, toda su trayectoria y dentro de la jaula, él está listo para retar y ganar el cinturón de su división.

Chito Vera me dijo que siga trabajando, que siga luchando porque es una carrera muy larga.

Sabemos lo complejo que es el corte de peso en las artes marciales mixtas, pero vemos que en tu categoría (170 libras) te ves imponente, ¿Cuánto rebotas después del día de pesaje?

Yo marco 210 a 215 libras cuando no estoy en mes de competencia, luego bajo a 170 libras para entrar en los pesos wélter y de ahí reboto hasta 195 libras un día después del pesaje (el día de la pelea).

Mi cuerpo me ayuda, no he sufrido mucho en los cortes de peso, entiendo que soy joven y el cuerpo crece pero por ahora lo manejo bien.