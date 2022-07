Glenda Morejón no participa en el Mundial de los 35 kilómetros marcha por decisión técnica

La campeona mundial de 35 kilómetros Marcha femenina, Glenda Morejón, decidió no participar en el Campeonato Mundial de Marcha debido a una decisión técnica.

Según detalla la Federación Ecuatoriana de Marcha, el cuerpo técnico de la atleta 'tricolor' decidió preservarla para tenerla disponible en los próximos torneos que están programados en su calendario deportivo.

La propia Morejón adelantó días atrás, luego de acabar la carrera de 20 kilómetros marcha en el Mundial de Atletismo, que estaba en análisis su participación en los 35 kilómetros.

"Es algo que lo veremos con mi cuerpo técnico. Analizaremos lo que se hizo en los 20 kilómetros y con eso veremos si doblo o no", reveló la marchista imbabureña.

"El clima no ayudó, la temperatura estuvo muy fuerte, pero di todo, hasta el último, sin rendirme y eso me deja contenta, no dejarme vencer pese a las dificultades que se presentaron en el trayecto", reconoció.