Chito Vera se lleva el bono a la 'Pelea de la noche' del UFC

𝑨𝑺 𝑨𝑫𝑽𝑬𝑹𝑻𝑰𝑺𝑬𝑫 🍿👏



No doubt about these two taking FOTN honors tonight!



[ #UFCVegas53 | B2YB @ToyoTires ] pic.twitter.com/Cd4OeAQ75y