Borna Coric elimina a Nadal del Masters 1000 de Cincinnati

El mallorquín esperaba comenzar su preparación acelerada para el próximo Abierto de Estados Unidos. “A una semana y media de ir Nueva York, es triste no jugar más acá”, reconoció Nadal. “Necesito ponerme en modo de Grand Slam”.

Nadal, poseedor de un récord en la rama masculina, con 22 campeonatos de Grand Slam incluidos dos en este año, no jugaba desde el 6 de julio, después de que un desgarro abdominal lo obligó a retirarse de la semifinal de Wimbledon ante Nick Kyrgios.

Nadal, de 36 años, segundo preclasificado y tercero del escalafón, no dio señales de seguir padeciendo por la lesión que principalmente había afectado su saque. Alcanzó las 121 mph con un servicio y se contorsionó para devolver algunos disparos de Coric.

“Necesito practicar”, reconoció, sin embargo. “Necesito devolver mejor. Hacen falta más días. Es bueno volver cuando has pasado un periodo fuera y ganar tu primer partido. Hoy no he estado listo para ganar el partido. Lo principal ha sido mantenerse saludable, es una lesión difícil de manejar, así que hay que ir paso a paso”.

El encuentro duró dos horas y 51 minutos, sin incluir una interrupción de 1:25 horas por la lluvia en el primer set.