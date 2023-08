Drogas Ecuador: los problemas familiares en edades tempranas incentivan el consumo de sustancias

El consumo de sustancias sujetas a fiscalización es alto y se ha convertido en una problemática social. Las últimas cifras de la ONU exponen que 284 millones de personas, de entre 15 y 64 años, consumieron drogas en todo el mundo en 2020. Esto supone un aumento del 26% respecto a la década anterior. Además, la fabricación de cocaína creció un 11% a partir de 2019 hasta alcanzar un récord de 1.982 toneladas en 2020, según el mismo informe.

Ecuavisa recogió los testimonios de consumidores de estas sustancias para determinar los motivos de su uso, y las consecuencias que trae.

Quito: ¿cuáles son las drogas que más se consumen y los sectores de mayor incidencia de microtráfico?

Jacinta, guayaquileña

"Mi padrastro abusó de mí y mi mamá no me creyó. Le creyó a él y a mí no. Pensé que con esto yo podía olvidar todo, pero cuando me di cuenta, yo ya estaba embarcada en esto. Acostarme con los hombres, eso a mi no me gusta. A veces llorando lo hago. Me dan USD 2, USD 3, hasta USD 1 y me compro mi droga.

Quedé embaraza de un señor que hasta el día de hoy no sé de él porque me dejó botada con la bebé. Yo pensé que la niña me iba a salir enferma pero, gracias a Dios, no me salió mal. Mi hija la tiene una madrina mía. La cuida porque yo no puedo porque sufro de ataques epilépticos y yo puedo perder el conocimiento y la puedo dejar botada por ahí.

Yo sé que nosotros somos consumidores de droga, pero todos tenemos sentimientos. Por eso es que chicos que tienen su padre y madre tienen que valorarlos. Valorar a su mamá y a su papá porque una ha necesitado de un padre, de una madre, pero nunca, nunca lo tuve. Por eso yo les digo, si usted tiene su hijito cuídelo, cuídelo mucho".

Lea el reportaje completo aquí.