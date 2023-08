Drogas Ecuador: Familiares de consumidores llegan a encadenarlos, golpearlos o convertirse en sus proveedores

"Ella se me escapaba. De madrugada, me levantaba y no la encontraba, lloraba, la iba a buscar. Hasta que la encontré y un día me la traje. Conversé con ella, pero me decía que ella no podía, que era desesperación lo que le daba por consumir.

Entonces, yo le dije que la iba a encadenar. Primero me dijo que no lo haga, pero yo esperé a que se duerma y me dije: la encadeno, porque ya no quiero seguir sufriendo. Fue llorar las 24 horas, mirar a la hija ahí, encadenada y dándole las pastillas a la hora que es y ella que no quería.

Yo le dije: tu confía en mí que yo te voy a sacar adelante. Y ahí ya no la encadené porque ella quiso poner de su parte. Ahora ella me dice 'mamá, ya nunca más voy a volver atrás' . Juro por Dios que, por mi hija, yo seguiré adelante. No quisiera que ninguna madre sufra lo que yo sufrí"

