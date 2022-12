Yuribeth Cornejo estaría dispuesta a limar asperezas con Fabiola Véliz

View this post on Instagram

La comunicadora y actriz se expresó recientemente sobre la situación y afirmó que haría las paces con Cornejo y le gustaría dejar el pasado atrás. Cornejo aseguró que no tenía conocimiento de las declaraciones, pero de ser así, ella igualmente dejaría en pasado donde corresponde porque no deberían existir rencores.

Yuribeth por su lado, considera que no se arrepiente de lo sucedido porque ella no ocasionó el inconveniente. "No me creo santa, ni víctima o victimaria" fueron sus palabras sobre el indicente.