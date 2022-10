Yuribeth Cornejo: ¿Jefferson Orejuela la dejó endeudada?

Yuribeth Cornejo y el futbolista Jefferson Orejuela no siguen juntos, la chica ex reality se encargó de confirmar que la relación amorosa no va más.

Cornejo habló con 'Los Hackers de la Farándula' donde reveló que la separación es un hecho. “Ustedes ya se lo imaginaban, ya era lo que se esperaba, todo el mundo lo especulaba y yo creo que también esperaban que yo lo reconfirme, ya lo hice en mis redes sociales, como siempre yo estoy con mi conciencia tranquila, con mi corazón en paz y feliz como siempre”, dijo Yuribeth.

Además, se le consultó sobre los rumores de un posible endeudamiento, en el que la habría dejado el futbolista.