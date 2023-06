Mediante sus redes sociales, el también actor envió una alerta a todos sus seguidores, desde el Hospital Teodoro Maldonado Carbo solicitó encarecidamente donantes de sangre, debido a que el banco de sangre de dicha institución médica ya no le puede suministrar el recurso: “Debo 16 pintas de sangre, y ya no me quieren dar más”, manifestó Aguirre.

¿Qué es la aplasia medular?, la grave enfermedad que padece Lucho Aguirre