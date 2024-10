William Levy se sincera sobre su separación con Elizabeth Gutiérrez: "El hombre también necesita recibir amor"

William Levy, el reconocido actor cubano, ha decidido hablar por primera vez sobre su separación de Elizabeth Gutiérrez, la madre de sus hijos Christopher y Kailey, en una entrevista conmovedora con el paparazzo español Jordi Martín para el programa El gordo y la flaca. Desde España, donde se encuentra trabajando, Levy reflexionó sobre la difícil situación que ha enfrentado, tanto a nivel personal como familiar. Lea También: Lulú de 3 Familias se infiltra en Los García en búsqueda de su BluRay El actor, quien ha sido objeto de rumores y especulaciones desde el anuncio de su separación, abordó el tema con sinceridad. "Se han dicho muchas mentiras, muchas cosas, me han difamado", afirmó Levy, señalando que las acusaciones han afectado no solo su reputación, sino también la de sus hijos. "Una separación es de dos, no de una sola persona. La única persona que sufre no es Elizabeth; aquí todo el mundo sufre", declaró, subrayando el impacto emocional en sus hijos. Lea También: ¡Elizabeth Cader se une al elenco de Los García!

Fotografía publicada por el actor William Levi ( )

Levy, quien estuvo en una relación con Gutiérrez durante más de 20 años, explicó que siempre se esforzó por ofrecer lo mejor a su familia. "El tiempo que estuve con Elizabeth le di lo mejor, le di una vida increíble, unos hijos increíbles. Les di una educación que ni ella ni yo habíamos tenido", recordó con nostalgia. Sin embargo, el actor también reveló que ha tenido carencias en su relación, expresando que el amor, respeto y admiración son fundamentales. "El hombre también necesita recibir de una mujer... hay cosas que también a mí me faltan", afirmo. En la entrevista, Levy se refirió al polémico incidente que llevó a Gutiérrez y su hija a llamar a la policía, defendiendo su derecho a seguir adelante con su vida personal. "Llamaron a la policía por cuestiones que no son ciertas", afirmó. "Si hubiera estado con alguien de verdad, era todo mi derecho. Tenía todo mi derecho a hacerlo porque estábamos separados, no vivía conmigo hacía cuatro meses".

Fotografía publicada por el actor William Levi ( )

También enfatizó su compromiso como padre: "Nunca pondría a mi hija en una situación incómoda. Esa es una imagen que no se le iría de la cabeza". Levy explicó que su decisión de permanecer en silencio hasta ahora ha sido por el bienestar de sus hijos. "Yo he callado no porque no tenga nada que decir, he callado por proteger a mis hijos", comentó.

"Puedo tener errores, como todo ser humano, pero como padre no me van a encontrar ni uno solo. Soy un gran padre y me siento muy orgulloso de lo que he logrado ser como padre".

En el ámbito profesional, Levy se mostró optimista sobre su carrera, asegurando que su trabajo sigue en ascenso. "Estoy haciendo ahora los mejores proyectos que he hecho en mi carrera", afirmó, revelando que está filmando en España y tiene varios proyectos en el horizonte. "No he perdido nada, todo está subiendo como la espuma, gracias a Dios". Con el corazón en la mano, Levy ha dado un paso hacia la transparencia, dejando claro que, aunque su vida personal atraviesa una etapa complicada, su compromiso con sus hijos y su carrera se mantiene firme.