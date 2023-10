Su exrelación con Jacqueline, con quien compartió protagónico en la novela Sortilegio también habría sido otra de las razones del cambio con el actor ecuatoriano, especulaciones de que la actriz no quisiera estar junto a él también llegaron a los oídos de periodistas mexicanos.

Según los rumores no confirmados, el cubano habría pasado un mal momento después de que el evento musical -celebrado el pasado 5 de octubre- haya elegido a Carrera como presentador, junto a Jacky Bracamontes, expareja del intérprete hace tiempo atrás.

Ingrid Balseca, periodista de entretenimiento ecuatoriana, conversó con el actual presentador del matinal de Telemundo y, según sus propias palabras, no considera que William se haya molestado por su protagónico en los premios de música latina, específicamente le dijo: "No creo que haya estado molesto, tiene una carrera increíble, no creo que haya motivos para envidiar".

"Somos de generaciones diferentes, ni si quiera competimos. No sé si estaba confirmado o no para la presentación del evento. Me dijeron que había alguien antes, pero hubo un problema. Creo que si le preguntan a William diría que está contento de que yo los haya conducido", explicó, dejando a un lado los rumores que nacieron en portales web hispanos.