Virginia Limongi revela su diagnóstico tras ser internada en emergencias

El estado de salud de la presentadora de En Contacto, Virginia Limongi, generó gran preocupación entre sus seguidores en Instagram la tarde del 7 de enero, cuando compartió una foto desde una sala de emergencias.

Lea: Luciana Guschmer cuenta detalles de su accidente en la playa

Ese mismo día, tras finalizar el programa, Limongi había comunicado que no se sentía bien y que iría al médico, mencionando que podría tratarse de algo relacionado con lo que había comido previamente. Sin embargo, rápidamente comenzaron a circular rumores en algunos medios de comunicación, sugiriendo la posibilidad de un embarazo. Estas especulaciones sobre su salud fueron amplificadas en los días posteriores.

En el programa Los Hackers del Espectáculo, Lazito recordó que Limongi padece de hipotiroidismo, y se mencionó que su malestar podría estar vinculado a una descomposición relacionada con esta enfermedad.

Lea: ¿Qué sucede con la salud de Virginia Limongi?

Este viernes 10 de enero, a través de una historia en Instagram, Virginia explicó: "Estuve internada con una gastroenteritis y no, no estoy embarazada como algunos medios están comentando. Gracias a Dios, me siento un poco mejor y espero recibir mi cumpleaños número 31 como se debe, así sea solo comiendo frutas y cosas blandas".

Además, compartió un collage de cuatro fotos que reflejan su experiencia en el hospital, agradeciendo a sus seguidores por el apoyo y los mensajes de cariño recibidos. "Me llena el corazón inmensamente tener una comunidad tan linda", comentó Limongi, expresando su gratitud por la preocupación de sus fans.

Lea: Así celebraron la Navidad algunos famosos ecuatorianos