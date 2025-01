La preocupación por la salud de Tomás Delgado incrementó esta semana después de que una de sus exparejas confirmara al público que el actor había sufrido un quebranto que lo obligó a acudir a un hospital. Tiempo después, fue dado de alta, y ahora, reaparece en redes sociales para dar detalles con respecto a lo sucedido.

"Quiero agradecer a todas las personas que se han preocupado por mi salud (...) Si bien es cierto sí estuve internado, estuve en una terapia media. El día martes yo tuve un fuerte dolor en el pecho y en las extremidades. Cabe recalcar que tengo una diabetes tipo 2, y trato de cuidarme lo mejor que pueda", expresó sobre su estado pasado.

Según su relato, incluso habían personas que fueron hasta la institución médica pero no lograron subir, "yo estaba en observación, lo que pasa es que con este problema que yo tuve llegué hasta el hospital y saltaron las alarmas de unos picos de una cuestión de mi corazón (...) La doctora dijo que yo no tenía problema coronario, problemas en mi corazón, lo que tenía era una angina inestable que me dieron esos picos".

