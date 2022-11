Víctor Aráuz aclara polémico video en redes sociales

El video luego de varias horas de su publicación, fue eliminado del perfil de Aráuz, quien expresó que ciertos directivos del equipo se sintieron ofendidos, e incluso en redes comenzaron los rumores que el actor se habría quedado fuera del trabajo por ese video.

En exclusiva para Los Hackers de la Farándula, el actor aseguró que nunca ha trabajado para la productora encargada del especial. "Nunca trabajé, no he trabajado, ni trabajaré porque supuestamente me botó sin estar trabajando ahí", expresó Aráuz sobre los rumores que empezaron a raíz del video.

Según Víctor, aprovechó la oportunidad para hacer un chiste mientras se encontraba en el estadio y pidió disculpas a la hinchada azul en caso de haber ofendido con el polémico TikTok. Además señaló que es una broma de varios años entre barcelonistas y emelecistas, no pensó que se haría un problema por esa broma.