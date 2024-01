View this post on Instagram

Pincay también se pronunció sobre las múltiples acusaciones que han realizado en los últimos meses, con las que se afirmaba que a las amigas de Strenge no les agrada Delgado.

"No es que nos cae bien o nos cae mal una persona, las amigas en general podemos llegar también a cierto límite, ¿me entiendes? Podemos ver hasta lo que tú nos permites ver, no meternos sino lanzar nuestro sano consejo, nuestra sana opinión, pero de ahí decir 'No, sabes qué, lo odio', no puede ser así, porque más allá de eso, el amor y el respeto es para nuestra amiga".

Michela también aclaró que debido a que la pausa del noviazgo se dio en la fecha de cumpleaños de Úrsula, su grupo de amigas denominado Las Gárgolas, no quería que esta ocasión especial pase desapercibida y organizaron en dos días la fiesta para celebrar las cinco décadas de la presentadora, evento al que no fue invitado Isaac.