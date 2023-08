Eduardo Andrade revela a qué edad desea convertirse en padre junto a Michela Pincay

View this post on Instagram

La empresaria señaló que los televidentes no han sido testigos ese lado "súper paternal y responsable" porque su amigo siempre muestra al público solo su lado jocoso, pero ella que lo conoce desde hace más de una década sabe que la paternidad es una gran sueño para Andrade , aunque no sea algo que le haga falta. "Eduardo se muere por ser papá", comentó Pincay, agregando que el presentador tiene varias cualidades por las que le 'encantaría tener un hijo con él' .

Muchas personas opinaron sobre esta decisión debido a que nunca han sido pareja y no están casados, pero es algo que a ninguno de los dos les parece muy relevante. "Hay que quitarle el tabú a todo este tipo de cosas, tú puedes ser un padre o puedes ser una madre sin importar que estés casado o no, lo importante es que les des amor", señaló Andrade, indicando que sus detractores 'no le dan amor a sus hijos y les brindan el peor de los ejemplos'. Para él, lo fundamental es la comunicación y la buena relación de amistad que existe entre los dos.

Pero críticas no fueron lo único que recibieron tras la gran revelación. Una empresa se comunicó con ellos para llevar a cabo el tratamiento de fertilización, pero de no realizarlo de esa forma, tienen previsto viajar a Indonesia y concebir de la forma tradicional. Michela aprovechó la oportunidad para contar que tiene un útero invertido así que debe dar a luz por cesárea.

Además, la ex chica reality sorprendió al mencionar que descubrió que su amigo le había hecho previamente la misma propuesta a Carolina Jaume, a quien Andrade considera "una mamá muy trabajadora (...) A veces se le va el cohete, pero eso no quita lo buena persona que es" aseguró Andrade desde su experiencia personal.

Finalmente, afirmaron que si cuando Pincay cumpla 35 años, ambos no son padres todavía y continúan solteros, aproximadamente en mayo de 2026 ya pondrían en marcha el plan. Los presentadores coinciden en su deseo por tener un niño que sería "maravillosamente guapo" y ninguno se ve teniendo una hija.