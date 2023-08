Eduardo durante toda la jornada de grabación, demostró y expresó en reiteradas ocasiones su emoción al ingresar a esta nueva familia televisiva. "Creo que a todos los talentos de pantalla siempre nos gusta Ecuavisa, nos ha llamado siempre la atención y hoy estar aquí en un programa como este, la verdad me alegra muchísimo", comentó.

Debido a sus doce años en el mundo de la televisión, tanto ecuatoriana como extranjera, podría hablar por horas sobre cómo pasar de ser un chico reality a un presentador de este tipo de programas, pero considera que su secreto para triunfar como animador es "ser uno mismo, porque la esencia es lo que te va a hacer responder, preguntar y meterte tal vez en lo que la gente cree y siente en casa pero que no se atreve mucho a hacer y eso es lo que marca la diferencia" indicó Andrade. "Uno no debe tener vergüenza, no deben existir los tabúes, tienes que ser tú", agregó.

Ecuavisa estrenará muy pronto el reality show, Desafío a la Fama