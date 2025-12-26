Tylor Chase, exestrella de Nickelodeon, es hospitalizado para recibir tratamiento

El caso de Tylor Chase, exactor conocido por su paso en El Manual de Supervivencia de Ned, serie de Nickelodeon, ha dado un giro de 180 grados en las últimas horas.

Y es que según reportes de medios británicos y estadounidenses, la exestrella, tras años de rechazos a la ayuda institucional y un deterioro físico evidente, finalmente fue hospitalizado de urgencia para iniciar un proceso de desintoxicación.

Este avance no fue fortuito, sino el resultado de una operación coordinada entre su padre, Joseph Mendez Jr., y un equipo de intervención especializado en crisis de adicción.

