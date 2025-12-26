Tylor Chase, exestrella de Nickelodeon, es hospitalizado para recibir tratamiento

El caso de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/tylor-chase-exestrella-nickelodeon-vuelve-ser-visto-situacion-calle-AN10593892 target=_blank>Tylor Chase</a>, exactor conocido por su paso en <b>El Manual de Supervivencia de Ned</b>, serie de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/madre-tylor-chase-emite-preocupante-mensaje-no-necesita-dinero-necesita-ayuda-MI10185876 target=_blank>Nickelodeon</a>, ha dado un giro de 180 grados en las <b>últimas horas</b>. Y es que según reportes de <b>medios</b><b></b><b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/tylor-chase-daniel-curtis-lee-actores-se-reunen-visperas-navidad-EH10603025 target=_blank></a>