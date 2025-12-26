Televisión
26 dic 2025 , 09:36

Tylor Chase, exestrella de Nickelodeon, es hospitalizado para recibir tratamiento

El actor de 36 años finalmente fue hospitalizado para recibir tratamiento psicológico y contra sus adicciones.

   
    Tylor Chase días antes de ser hospitalizado. ( RRSS )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kenneth Triviño
El caso de Tylor Chase, exactor conocido por su paso en El Manual de Supervivencia de Ned, serie de Nickelodeon, ha dado un giro de 180 grados en las últimas horas.

Y es que según reportes de medios británicos y estadounidenses, la exestrella, tras años de rechazos a la ayuda institucional y un deterioro físico evidente, finalmente fue hospitalizado de urgencia para iniciar un proceso de desintoxicación.

Este avance no fue fortuito, sino el resultado de una operación coordinada entre su padre, Joseph Mendez Jr., y un equipo de intervención especializado en crisis de adicción.

La clave del éxito en esta ocasión fue la mediación de Jacob Jake Harris, un especialista en intervenciones externas que fue contactado directamente por el padre de Tylor. Harris, quien cuenta con el respaldo del también ex-actor Shaun Weiss, logró lo que parecía imposible: establecer un puente de confianza con el joven en medio de su crisis.

Según informó el Daily Mail, tras una conversación de más de una hora, un equipo de evaluación psiquiátrica determinó que Chase requería atención inmediata, procediendo a su traslado para un tratamiento de estabilización de 72 horas.

Este ingreso hospitalario representa un respiro para su familia, que recientemente había enfrentado nuevos obstáculos, como el incidente en el que Tylor destrozó una habitación de hotel facilitada por su excompañero Daniel Curtis Lee.

Tylor Chase viviendo en situación de calle.
Tylor Chase viviendo en situación de calle. ( RRSS )

Según los involucrados, el actor se mostró inusualmente receptivo a la idea de limpiar su organismo. Joseph Mendez Jr. ha depositado sus esperanzas en este nuevo intento, confiando en que el entorno clínico logre lo que la voluntad fragmentada de su hijo no pudo alcanzar en la calle.

Aunque el diagnóstico de esquizofrenia y trastorno bipolar de Tylor sigue siendo el desafío principal a largo plazo, el entorno de ayuda se muestra optimista por primera vez en mucho tiempo.

Con el apoyo de figuras que han superado situaciones idénticas, el objetivo ahora es que estos tres días de desintoxicación médica sean el preludio de un plan de vida más estable en Georgia, lejos de la vulnerabilidad de las calles de Riverside.

Temas
Entretenimiento
Televisión
salud mental
drogas
Nickelodeon
actores
espectáculo
adicciones
tratamiento
Estados Unidos
Noticias
