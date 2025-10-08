Televisión
08 oct 2025 , 13:26

Tras suspensión en ABC, Jimmy Kimmel presume de ser más popular que Trump

Tras su suspensión en ABC, el presentador volvió con una ola de burlas hacia Donald Trump, asegurando que es más popular que el presidente.

   
  • Tras suspensión en ABC, Jimmy Kimmel presume de ser más popular que Trump
    El programa de Jimmy Kimmel regresó al aire luego de la intensa presión mediática. ( RRSS )
Fuente:
Redes sociales
user placeholder

Kenneth Triviño
Canal WhatsApp
Newsletter

El presentador de late-night Jimmy Kimmel ha regresado a su programa con una nueva ráfaga de dardos dirigidos a Donald Trump, apenas días después de ser suspendido temporalmente por la cadena ABC (propiedad de Disney). La sanción se produjo tras un chiste que aludía al movimiento MAGA, el cual, según se reportó, generó presión directa del propio Trump.

Lea: Protestan en Hollywood por la libertad de expresión tras retiro del show de Jimmy Kimmel

Lejos de disculparse, Kimmel aprovechó su regreso para exhibir una encuesta de YouGov que lo coloca como un personaje más popular que el expresidente estadounidense.

"Soy más popular que el presidente de los Estados Unidos," celebró Kimmel ante su audiencia, destacando que le saca 16 puntos de ventaja a Trump en la encuesta. El cómico se encuentra en un índice de aprobación de +3, mientras que Trump está en -13.

Quote

“Teniendo en cuenta que no soy un amigo convicto de Jeffrey Epstein, que nunca he pagado a una estrella del porno, ni he enviado a un equipo de matones enmascarados a un parque para separar a una anciana de sus nietos, creo que mi valoración debería ser más alta, ¿no?

Kimmel no tardó en ironizar con que su ventaja debería ser aún mayor, dadas las controversias del expresidente. Bromeó con la idea de que “en este momento, encontrar una uña en la ensalada tiene una ventaja de siete puntos sobre Donald Trump”.

La Casa Blanca respondió rápidamente al desafío de Kimmel. El presentador mostró un comunicado oficial de la administración en pantalla que atacaba sus índices de audiencia y lo acusaba de rezar por conseguir una fracción del apoyo de Trump.

Lea: "Es una enorme ridiculez": Donald Trump arremete contra Bad Bunny por el Super Bowl 2026

Kimmel remató la noche con más sarcasmo, sugiriendo que la Casa Blanca se preocupara por problemas más graves: "¿Saben qué es más triste? Que el presidente de los Estados Unidos tenga un índice de aprobación más bajo que Diddy y la diarrea. Eso es lo que es triste".

Finalmente, el presentador ofreció un consejo irónico al expresidente para mejorar su imagen:

Quote

"Si está buscando mejorar sus índices de aprobación, tengo una idea: que publique los archivos de Epstein".

Temas
Entretenimiento
censura
Televisión
Talk Show
caso Jeffrey Epstein
espectáculo
crítica
Donald Trump
Jimmy Kimmel
Estados Unidos
Noticias
Recomendadas