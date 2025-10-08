Tras suspensión en ABC, Jimmy Kimmel presume de ser más popular que Trump

El presentador de late-night Jimmy Kimmel ha regresado a su programa con una nueva ráfaga de dardos dirigidos a Donald Trump, apenas días después de ser suspendido temporalmente por la cadena ABC (propiedad de Disney). La sanción se produjo tras un chiste que aludía al movimiento MAGA, el cual, según se reportó, generó presión directa del propio Trump.

Lea: Protestan en Hollywood por la libertad de expresión tras retiro del show de Jimmy Kimmel

Lejos de disculparse, Kimmel aprovechó su regreso para exhibir una encuesta de YouGov que lo coloca como un personaje más popular que el expresidente estadounidense.

"Soy más popular que el presidente de los Estados Unidos," celebró Kimmel ante su audiencia, destacando que le saca 16 puntos de ventaja a Trump en la encuesta. El cómico se encuentra en un índice de aprobación de +3, mientras que Trump está en -13.