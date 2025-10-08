Tras suspensión en ABC, Jimmy Kimmel presume de ser más popular que Trump

El presentador de <b>late-night</b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/jimmy-kimmel-regresa-disney-abc-ceden-programa-vuelve-aire-OF10155038 target=_blank>Jimmy Kimmel</a> ha regresado a su programa con una nueva ráfaga de dardos dirigidos a <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos/detenciones-extranjeros-frontera-suroeste-descienden-niveles-1970-HG10251879 target=_blank>Donald Trump</a>, apenas días después de ser suspendido temporalmente por la cadena <b>ABC</b> (pro<b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/eeuu-protestan-hollywood-libertad-expresion-tras-retiro-show-jimmy-kimmel-PE10145082 target=_blank></a> <b></b> <b></b>