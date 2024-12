Fuera de la puerta de aterrizaje, del Salto esperaba a quien cataloga no solo como su amiga sino también como su "madre en el oficio del periodismo". La también expresentadora de Televistazo inmortalizó el momento con un video a sus miles de seguidores en Instagram, mismo que captaba la llegada de Teresa en el aeropuerto.

"Vi a parejas besarse, amigos abrazarse, a niños felices de reencontrarse con sus abuelos, que bonita palabra; 'Si no hubieran despedidas no habrían grandes reencuentros'", así decía mi padre cada vez que volvía a mi tierra de visita y ese punto donde hoy espero a alguien, mi papá agitaba los brazos desbaratando las flores que me traía", concluyó, sin antes darle la bienvenida a su colega.

Denisse Molina volverá al Ecuador desde Tailandia: "Contando los días para llegar"

En la red social también se pudo ver cómo Arboleda acompañó a Ruth en su labor como presentadora en la cadena NTN24, “Desde sus inicios destacó por su ímpetu, sensibilidad, inteligencia y sencillez. Siempre dispuesta a aprender y evolucionar”, declaró la ecuatoriana con un clip que mostró el espacio donde Ruth labora en la actualidad.