17 ago 2025 , 12:33

El streamer IShowSpeed logra un reto viral sobre baldes de agua

El joven de 20 años, cuyo nombre real es Darren Watkins Jr, visitó Ecuador en enero de 2025.

   
El streamer estadounidense IShowSpeed, considerado uno de los 10 creadores de contenido más influyentes del mundo, realizó con éxito un desafío físico que ha sorprendido a sus seguidores.

El reto consistió en caminar sobre dos baldes de agua suspendidos en el aire, manteniendo el equilibrio sin casi mojarse. El joven de 20 años, cuyo nombre real es Darren Watkins Jr, que ya había visitado Ecuador en enero de 2025, mostró en redes sociales cómo se preparó con su físico completamente en forma.

En un video compartido en sus redes sociales, sin usar zapatos, como es habitual en sus desafíos, el joven da un gran salto y logra poner la punta de sus pies sobre los dos baldes de agua y aterrizar sin perder el equilibrio, completando el reto con éxito. El video se volvió viral, ya que varios deportistas de alto nivel, incluyendo jugadores de la NFL, no han logrado realizar la hazaña.

IShowSpeed es conocido por este tipo de pruebas físicas y competencias. Anteriormente, también superó a famosos como el influencer y exfutbolista americano Ashton Hally, así como a Daniel LaBelle en una carrera de 100 metros planos.

