El anuncio ha generado una ola de emoción en redes sociales, donde ya circulan teorías y predicciones sobre el desenlace. Netflix también ha publicado un teaser oficial, que deja entrever el tono oscuro e intenso que tendrá esta temporada final.

Además, como parte de la previa, se ha revivido la columna “Stranger Things, Here Are 6 Songs That Should Soundtrack Your Final Season”, que propone una selección musical ideal para acompañar el cierre de esta icónica saga.

Pese al deseo de muchos de que la serie continúe, sus creadores han sido claros: Stranger Things debía tener un final. Y este, aseguran, respetará el viaje emocional de sus personajes y recompensará a quienes han crecido junto a ellos.

Los próximos meses estarán marcados por la cuenta regresiva, los análisis del teaser y el entusiasmo de millones de seguidores alrededor del mundo. Stranger Things se despide, pero su legado será eterno.

