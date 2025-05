Steve Pepoon, guionista de Los Simpson y ganador de un Emmy, fallece a los 68 años

Nacido en Estados Unidos, Steve Pepoon se trasladó a Los Ángeles en 1979 persiguiendo su sueño de convertirse en guionista.

Vendió su primer guion en 1985 para la serie Silver Spoons, y un año más tarde fue contratado para ALF, serie en la que trabajó hasta 1990.

Lea: ¿Los Simpson llegan a su final?

Sin embargo, alcanzaría mayor notoriedad al participar en Los Simpsons como escritor del icónico capítulo Homer vs. Lisa and the 8th Commandment (No robarás en Latinoamérica), emitido el 7 de febrero de 1991, correspondiente a la segunda temporada. Por ese episodio recibió el Emmy al Mejor Programa de Animación.