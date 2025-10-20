Televisión
Sofía Caiche responde a la polémica del podcast con Carlos Scavone sobre abusos en la TV

La actriz ecuatoriana aclara que sus palabras en el podcast con Carlos Scavone fueron sacadas de contexto y niega haber justificado ningún tipo de violencia.

   
La actriz ecuatoriana Sofía Caiche rompe el silencio tras la tormenta mediática que desataron sus comentarios en el podcast Un Show De Cache-T sobre los presuntos abusos a menores en la industria del entretenimiento.

Sus polémicas frases, que sugerían que estos casos "dependen de cada jovencita" y que los padres tienen "mucho que ver en cuidar a sus hijos menores", provocaron una avalancha de críticas en redes sociales, acusándola de justificar.

Ahora, Caiche responde a Los Hackers del Espectáculo, asegurando que sus palabras fueron "sacadas de contexto" y que no tolerará ataques a su familia.

¿Qué se dijo en el podcast?

La controversia se originó a raíz de un fragmento del podcast que conduce Caiche junto a Álex Plúas, y en el que participó el actor Carlos Scavone.

El expresentador relató tener conocimiento de casos de modelos y extras menores de edad que fueron víctimas de situaciones graves, incluyendo violaciones, en producciones televisivas de la época.

En medio de la conversación, Caiche, quien ingresó a la televisión a los 16 años, comentó que su madre la cuidó y que estos casos de abuso "ya dependen de cada jovencita", comentario que generó una fuerte reacción en redes.

Si bien Scavone interrumpió para señalar que "La culpa es netamente del violador" y que la víctima nunca tiene culpa, Caiche reafirmó su postura sobre la responsabilidad parental, indicando:

“No estoy diciendo que la culpa sea de la niña, sino que también los padres tienen mucho que ver en cuidar a sus hijos menores”.

La respuesta de Sofía

En respuesta a las críticas, Sofía Caiche se pronunció ante Los Hackers del Espectáculo, aclarando su posición y asegurando que sus comentarios fueron malinterpretados y descontextualizados.

La actriz señaló estar "Acostumbrada que siempre saquen de contexto las cosas" y afirmó que no seguirá hablando de un tema tan sensible:

"No voy a seguir hablando de un tema delicado, el que entendió, entendió, yo no puedo seguir hablando de cosas que la gente malinterpreta."

Al ser consultada específicamente sobre las acusaciones de que había justificado o apoyado una violación, Caiche fue enfática: "nunca he dicho eso".

La presentadora reiteró que su intención no era profundizar en el tema, sino narrar su vivencia en la televisión de los noventa, donde su madre la acompañaba a todo momento:

"Hablé desde mi experiencia cuando trabajé como modelo de televisión a los 16 años... Por eso, gracias a Dios y a mi mamá, jamás pasé por situaciones incómodas ni recibí propuestas indebidas... Ese era el punto."

Sofía también manifestó su molestia por la forma en que su imagen fue utilizada por ciertas páginas de farándula, recalcando que no permitirá que se tergiverse la información.

Respecto a la idoneidad de tratar un tema tan serio en un programa de entretenimiento, la actriz fue clara:

"Es un pódcast, un programa de entretenimiento, para hablar de este tema muy delicado, tienen que hablarse con especialistas y expertos en el tema y nosotros no lo somos."

Caiche finalizó reiterando la obviedad de que "Nunca es una justificación y es obvio que el agresor es el culpable", pero sostuvo que su análisis se centró en la prevención y el papel de los padres en un entorno que, según rumores de la época, podía ser peligroso para los menores.

