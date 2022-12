Sofía Caiche cumplió 42 años y no se arrepiente de nada

View this post on Instagram

Un cumpleaños siempre es un buen momento para reflexionar sobre el pasado, al ser cuestionada sobre algo que repetiría, Caiche indicó que los momentos en familia. "Yo amo viajar, antes era la 'Travelina', ahora ya no se puede mucho", expresó la actriz, quien también señaló que no repetiría equivocaciones que ha comentido a lo largo de su vida.

"Yo no me arrepiento de nada porque cada cosa ha sido para mejorar, para no volverlo a cometer y, como siempre le he dicho a mi mamita, uno aprende de errores propios, no de ajenos", indicó Sofía. También desearía regresar a la TV en algún momento, aunque ahora está enfocada en la radio y las redes sociales.

Reynaldo Vásquez le preguntó sobre sus exparejas, pero la locutora prefirió no mencionarlos ni hablar al respecto porque considera que se lleva bien con todo el mundo y existe paz en su corazón.