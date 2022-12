Mariela Viteri celebró sus 54 años con el reencuentro de sus hijos

View this post on Instagram

Viteri mencionó que desde el año pasado ella y Ricardito estaban esperando ese momento tan especial con éxitos del ayer.

"¿Cómo cuento los años? Yo no los cuento por edad, yo los cuento por crecimiento, como persona y espiritual", expresó la presentadora.

El deseo más grande de la cumpleañera es que su hija Marielita regrese a vivir a Ecuador. Además, resaltó que ella 'nunca se cierra al amor'. Lo que busca en una pareja es "un hombre que me deje ser, que no sea infiel y que no sea celoso", indicando que recientemente ha tenido algunos tropiezos en el amor.