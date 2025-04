SNL se disculpa con Aimee Lou Wood por una parodia cruel y sin gracia

En una serie de publicaciones en sus historias de Instagram , Wood expresó su molestia, aclarando que aunque disfruta de las parodias inteligentes, esta en particular se sintió como una burla cruel . “ No tengo la piel fina , pero la broma era sobre el flúor, tengo dientes grandes y separados, no en mal estado”, señaló.

Wood también compartió que no era la primera opción para interpretar a Chelsea en The White Lotus, y que su elección para el papel fue producto de la lucha del creador Mike White por conseguirla, a pesar de que ella misma se consideraba fea. HBO no me quería... Mike tuvo que decir: Por favor, déjenme tener a la fea, reflexionó en su entrevista, aclarando más tarde en Instagram que esas palabras fueron sus propios pensamientos paranoicos y que HBO había sido un gran apoyo para ella.