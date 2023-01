Sebastián Caicedo reacciona a la nueva relación de Carmen Villalobos

Frederick Oldenberg, actual pareja de Carmen Villalobos, confirmó su relación con la famosa actriz colombiana en un programa en vivo de Telemundo. Las especulaciones relacionadas a la pareja crecieron en internet posterior a un video en el que se dieron un romántico beso.

Tras la declaración, una ola de reacciones se generaron en redes sociales. Villalobos anunció su ruptura con su pareja de aproximadamente 13 años de relación el año pasado, con el también actor Sebastián Caicedo. La separación causó un golpe en varios de sus fanáticos. El adiós definitivo: Carmen Villalobos captada en pleno beso con presentador de TV Por ello, su nueva relación cayó como un balde de agua para más de un seguidor de la expareja. La artista incluso reaccionó en sus redes sociales, contó que no estaba precisamente pendiente de su celular por situaciones propias, pero que cuando finalmente lo revisó vio el sinfín de notificaciones de todos lados, hechos que la sorprendieron.

Estuve todo el día en un corre, corre que no se imaginan y por eso no estuve pendiente de mi celular, cuando voy y lo miro me encuentro con una cantidad de cosas, y digo qué pasó, qué es esta revolución Dios mío.

Actriz colombiana Alina Lozano enfrenta escándalo por relación con joven 30 años menor que ella: "No es mi nieto, es mi novio" A inicios de año la colombiana publicó en sus cuentas oficiales que arrancaba el 2023 "renovada y enamorada", la palabra fue un tipo de pista para los que la siguen desde sus inicios en la televisión.

Su expareja Sebastián Caicedo envió un mensaje contundente cuando su relación con la empresaria Juliana Diez comenzó a llenar titulares de la prensa colombiana: “No importa lo que digan, opinen o juzguen, tu simplemente haz todo lo posible para ser feliz!La vida es un ratico no te olvides! Brilla con luz propia sin apagar la de los demás #delamanodedios y si #sevalesoñar”. Sebastián Caicedo confiesa sobre su dura experiencia tras ruptura con Carmen Villalobos: "No se lo deseo a nadie" Usuarios en redes sociales recordaron la frase, alegando que la felicidad "puede ser conjunta". Tiempo después de las noticias entre Carmen y Frederick, el intérprete de novelas colombianas no dejó de publicar en redes, pese a que se ve como una publicidad, internautas lo entienden como una forma de avanzar.

“Si se visualiza, se materializa”.