Saturday Night Live festeja sus 50 años con actuaciones legendarias y homenajes emotivos

El icónico programa de comedia Saturday Night Live, también conocido como SNL conmemoró su aniversario número 50 con una gala especial transmitida en vivo desde el legendario Studio 8H de la NBC en Nueva York. El evento, que se extendió por tres horas y media, reunió a estrellas del cine, la música y la televisión, así como a ex y actuales miembros del elenco, en una celebración que destacó por su tono nostálgico y emotivo.

La velada inició con una interpretación conjunta de Homeward Bound por Paul Simon y Sabrina Carpenter, estableciendo un ambiente de remembranza que perduró durante toda la noche. Steve Martin, veterano anfitrión del programa, fue el encargado del monólogo de apertura, ofreciendo una mezcla de humor y reflexión sobre las cinco décadas de historia de SNL.

Uno de los segmentos más destacados fue un homenaje a los momentos más controvertidos del programa. Tom Hanks presentó un segmento In Memoriam que, en lugar de recordar a personas fallecidas, hizo un repaso humorístico de sketches y personajes que, con el paso del tiempo, son considerados inapropiados o problemáticos. Este enfoque autocrítico evidenció la capacidad del programa para reírse de sí mismo y reconocer su evolución a lo largo de los años.

La música fue un componente esencial de la celebración. Además de la actuación inicial de Simon y Carpenter, Miley Cyrus y Brittany Howard ofrecieron una emotiva versión de Nothing Compares 2 U, mientras que Lil Wayne, acompañado por The Roots, interpretó un dinámico popurrí de sus éxitos. El cierre de la noche estuvo a cargo de Sir Paul McCartney, quien interpretó Golden Slumbers, Carry That Weight The End, dejando al público con una sensación de nostalgia y gratitud por las cinco décadas de entretenimiento proporcionadas por SNL.

La gala también rindió homenaje a miembros del elenco que ya no están. Jane Curtin y Laraine Newman recordaron con cariño a su compañera Gilda Radner, mientras que Adam Sandler dedicó una canción en honor a los 50 años del programa, mencionando a otros colegas fallecidos como Chris Farley y Norm Macdonald.

La celebración contó con la participación de celebridades de diversos ámbitos. Figuras como Bad Bunny, Robert De Niro y Meryl Streep se unieron a los festejos, participando en sketches y segmentos que recordaron momentos icónicos del programa. La presencia de estas estrellas subrayó la influencia cultural y el impacto que SNL tiene en el mundo del entretenimiento a lo largo de medio siglo.

Transmitido el 16 de febrero de 2025, el especial estuvo disponible en vivo a través de NBC y la plataforma de streaming Peacock, permitiendo a los fanáticos de todo el mundo unirse a la celebración de este hito en la historia de la televisión.

