Antes del robo, la joven había anunciado en sus historias de Instagram "Buen día, hoy va a ser mi primer IRL en la calle, en mi país. Estuve por España, Chile, México, Colombia, por todos lados. Y acá va a ser la primera vez. Vamos a estar por el barrio de Once [Capital Federal], medio jugado, haciendo las compras del arbolito de Navidad, así hacemos un spot. Va a ser algo gigante, con un montón de chiches. A eso de las cuatro de la tarde comienza el streaming”.

Antes de la transmisión, los jóvenes se habían grabado en algunos bazares de Once, "si voy a la calle es peor porque me van a robar, y lo peor es que Mica está dando vueltas y no hace nada", dijo él. Momentos después ingresaron al auto y la joven dijo con tono de ironía “Todavía no nos robaron. Ahora puedo bajar todos los vidrios, con el celular acá en frente... “, frase que los usuarios han señalado como una premonición sobre lo que sucedió.