La influencer contaba con un millón de seguidores en TikTok y aproximadamente 200 000 en Instagram. Su comunidad empezó a preocuparse desde hace semanas atrás, varias publicaciones daban a entender que la joven estaba experimentando una dura etapa emocional.

Muere trágicamente la influencer Demaris D. Martínez en un doble atropello en Nueva Jersey

Daily Mail y medios locales confirmaron que, en la escena, autoridades hallaron una aparente nota de suicidio, el texto dice “Salté por mi propia voluntad. Porque ya no quiero vivir más... He sido una buena persona con todos en mi vida, pero no puedo ser buena conmigo misma. Vivir como una buena persona no me trajo nada”. Al mismo tiempo, la nota instaba a las personas a ser "más egoístas" con el fin de hallar su propia felicidad.