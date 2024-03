Mientras algunos usuarios de la red social aseguraron que no por ser colombiana Shakira debería haber sido parte de este tributo, otros llegaron al punto de darle unfollow a Sofía por no publicar una fotografía de la Loba entre las demás mujeres destacadas.

"Dejaré de seguir a Sofía, pues la gente envidiosa pocon, pocon. Es obvio que no quiere a Shakira pues no la menciona.. uffff, bye Sofía", "Faltó Shakira, Sofía", "Te faltó the Queen [reina] Shakira", "Al parecer Sofía no quiere mucho a Shak", "Te amaba hasta que no pusiste a Shakira", son algunos comentarios que se encuentran en la publicación.