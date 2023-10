"Es fácil hablar de Esmeraldas cuando no vives aquí, cuando no tienes personas aquí, es tan fácil decir 'yo me hubiese ido'. Aquí lo tenemos todo y a la vez nada, Esmeraldas vive su propia pandemia", escribió en una publicación aparte, tras la lluvia de reacciones ante la inseguridad de la provincia y el país entero.

El humorista Jonathan La Polilla Sánchez fue asesinado en Esmeraldas

Él no fue el único en reaccionar, la también comunicadora María Isabel Carmigniani, conocida en la televisión ecuatoriana, escribió una larga publicación en su cuenta oficial, junto a imágenes del pasado abrazando a Jonathan, quien también era su amigo.