Televisión
18 oct 2025 , 10:48

¿Quién es Emma Tiglao, la Miss Grand International 2025?

La modelo y presentadora de noticias en la ganadora del certamen Miss Grand International.

   
    Emma Tiglao. ( Foto: Internet. )
Emma Mary Francisco Tiglao, reconocida actriz, modelo y periodista filipina, fue coronada Miss Grand International 2025. La nueva reina de belleza sucede a su compatriota Christine Juliane Opiaza, quien se llevó la corona el año anterior, marcando un hito en la historia del certamen internacional.

Nacida el 8 de diciembre de 1994, Tiglao es originaria de Pampanga y se graduó con honores en Administración de Turismo Internacional en la Universidad Holy Angel en 2014. Su trayectoria profesional ha estado marcada por la versatilidad: antes de dedicarse a la televisión, trabajó como modelo en varios países de Asia, incluidos Camboya, Malasia, Singapur, China, Corea del Sur y Japón.

Carrera como periodista

Emma Tiglao.
Emma Tiglao. ( Foto: Instagram. )

En el ámbito mediático, Tiglao se consolidó como presentadora del noticiero Mata ng Agila de Eagle Broadcasting Corporation, y desde 2021 forma parte del programa de entrevistas matutino Kada Umaga en Net 25. Su paso por la televisión le ha ganado reconocimiento por su carisma, elocuencia y compromiso con el periodismo responsable.

Antes de su triunfo internacional, Tiglao ya había representado a Filipinas en el certamen Miss Intercontinental 2019, celebrado en Egipto, donde logró posicionarse entre las 20 mejores. Hoy, su victoria en Miss Grand International 2025 la confirma como una figura destacada no solo en el mundo del entretenimiento y la belleza, sino también como una embajadora del talento filipino a nivel global.

