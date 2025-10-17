Televisión
17 oct 2025 , 13:34

Fallece el actor Gustavo Angarita a los 83 años, víctima de un cáncer con metástasis

El reconocido actor colombiano falleció a los 83 años, según reveló su hijo en redes sociales.

   
  • Fallece el actor Gustavo Angarita a los 83 años, víctima de un cáncer con metástasis
    Gustavo Angarita falleció a los 83 años. ( RRSS )
Fuente:
Redes sociales
user placeholder

Kenneth Triviño
Canal WhatsApp
Newsletter

La televisión colombiana se encuentra de luto tras el fallecimiento del actor Gustavo Angarita a los 83 años, ocurrido el viernes 17 de octubre de 2025.

El legendario artista, recordado por papeles icónicos en producciones como La estrategia del caracol o En los tacones de Eva, murió a causa del cáncer, que desembocó en una metástasis.

Lea: Pamela Genini, modelo italiana, es brutalmente asesinada de 30 puñaladas por su exnovio

Gustavo Angarita y su hijo, Gustavo Jr.
Gustavo Angarita y su hijo, Gustavo Jr. ( RRS )

Meses antes de su deceso, su hijo, el también actor Gustavo Angarita Jr., había compartido detalles del difícil proceso, aunque no reveló el tipo de cáncer que padecía.

Angarita fue hospitalizado en la Clínica Universitaria Colombia por complicaciones derivadas de la enfermedad, que afectó gravemente su movilidad y llevó a la familia y al equipo médico a iniciar cuidados paliativos.

Lea: Fallece Kepa Amuchastegui, el actor que interpretó al papá de Don Armando en Yo soy Betty, la fea

En una entrevista previa a su muerte, Angarita Jr. expresó la preocupación de la familia sobre el deterioro de la salud de su padre:

Quote

"Ya no va a ser el mismo de antes, está en una etapa bastante fuerte."

Además de lamentar el estado de su padre, Angarita Jr. lanzó una fuerte crítica a la industria, señalando que el fallecimiento de figuras de su talla marca "el comienzo del fin de una era".

Lea: La sombría historia real del asesino Ed Gein, el origen de la nueva serie: Monstruo

El cuerpo de Angarita, será cremado en el Cementerio Jardines los Olivos en Caldas, Colombia el sábado 18 de octubre.

Temas
Entretenimiento
Televisión
muerte
cáncer
luto
actores
metástasis
espectáculo
Novelas colombianas
Colombia
Noticias
Recomendadas