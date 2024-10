El príncipe William será parte de un documental: "Cuando eres pequeño piensas que la vida es lo que ves ante tus ojos"

El príncipe William intervendrá en un documental sobre las personas sin hogar, que sigue al heredero al trono británico durante el primer año de su programa benéfico Homewards, nacido con el objetivo de demostrar que es posible acabar con este problema social.

El Príncipe William impacta con su nuevo look en el Desfile del Soberano

Prince William: We Can End Homelessness mostrará "historias poderosas de aquellos que actualmente no tienen hogar o que han experimentado ese problema, así como algunas soluciones transformadoras", afirmó este domingo Kensington Palace (la residencia oficial de los príncipes de Gales) en un comunicado.