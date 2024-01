Sara Sidner, un reconocido rostro de la cadena CNN, explicó a sus televidentes, en medio de una transmisión, que fue diagnosticada con un cáncer de seno. CNN News Central, el programa que la periodista protagoniza, le brindó un espacio para contar la etapa que atraviesa, y los cambios que los televidentes podrían notar al respecto.

La periodista María Celeste Arrarás enfrentó una cirugía de emergencia tras preocupantes síntomas

“Nunca he estado enferma en un solo día de mi vida. No fumo, rara vez bebo. El cáncer de mama no es hereditario en mi familia”, dijo Sidner al aire de CNN . “Y sin embargo, aquí estoy con cáncer de mama en etapa 3. Es difícil decirlo en voz alta”.