"Si, para los que preguntan, lo de la frente es porque me corté hace poco y me cosieron dos puntos, pero al aire mi equipo de producción hace magia para que no se note", precisó rápidamente. La comunicadora aprovechó su alcance en redes para aclarar la situación mientras contaba con respecto a Iniciativa Rett, un programa de madres cuidadoras de menores con discapacidades.

La nueva realidad de Estéfani Espín y su hija Emilia, diagnosticada con una enfermedad silenciosa

Espín es madre de Emilia, quien fue diagnosticada con el síndrome de Rett, un trastorno genético neurológico que afecta en la forma en que el cerebro se desarrolla y aparece durante los primeros seis meses de vida del paciente. Los menores suelen perder habilidades como gatear, comunicarse, usar las manos o caminar, según informa el portal médico, Mayo Clinic.