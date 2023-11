María Celeste fue atendida por su madre: “Ojerosa, un chin adolorida y mareada pero con la que mejor me cuida, ¡Mami!”, aseguró junto a imágenes de la habitación donde se encontraba en compañía de enfermeras: "¡Tengo tres hijos maravillosos a quienes amo mucho!".

Horas después de no haber publicado más al respecto, la comunicadora volvió para agradecer a sus seguidores, a quienes afirma lee uno a uno: "¡Gracias por tan bellos mensajes de una pronta recuperación. Sí que los leo!", escribió.

Por otro lado, para aquellos que no sabían lo que había ocurrido, dijo: “Recuperándome de una inesperada cirugía para removerme el apéndice. Estoy bien porque se diagnosticó a tiempo y por eso no hubo complicaciones. ¡Con la salud no se juega! Gracias por los buenos deseos".