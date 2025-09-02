Televisión
02 sep 2025 , 21:15

Piso 17 y Ecuavisa buscan a la familia más futbolera para vivir el Clásico del Astillero

La iniciativa premiará a la familia más creativa con entradas para el Capwell y la oportunidad de vivir el Clásico junto a los talentos de Piso 17.

   
    Piso 17 y Ecuavisa te llevan a ver el Clásico del Astillero. ( Ecuavisa )
El Clásico del Astillero no solo se juega en la cancha, también se vive en las gradas y en cada hogar ecuatoriano que respira fútbol.

Consciente de esa pasión, Ecuavisa, junto a su programa Piso 17 y la plataforma Zapping, lanzó una convocatoria para encontrar a la familia más futbolera del país y premiarla con una experiencia única: asistir al estadio Capwell y disfrutar del partido más esperado del campeonato nacional junto a los periodistas del espacio deportivo.

Lea: Ecuavisa WOW: la televisión ecuatoriana entra en la era de la realidad aumentada

¿Cómo participar?

La dinámica es sencilla, pero requiere creatividad. Los interesados deberán:

  • Sigue la cuenta oficial de Instagram de Piso 17.
  • Sube un video de máximo 1 minuto contando por qué tu familia merece llevarse el título de la más futbolera.
  • Etiqueta a la cuenta @piso17.ecuavisa.
  • La historia más creativa será la ganadora.

    • Para quienes prefieran otro canal, también está disponible la opción de enviar el video a la línea de WhatsApp 099 026 8720 (clic aquí).

    Los participantes deberán enviar su video hasta el 9 de septiembre. Luego de ello, el equipo de Piso 17 anunciará en vivo al ganador durante la transmisión de su programa.

    Lea: 3 Familias ya está disponible en Prime Video: la exitosa comedia ecuatoriana aterriza en streaming

    El Clásico del Astillero, que tradicionalmente paraliza al país, tendrá así un componente adicional de emoción: la historia de una familia que vivirá desde las gradas, y en compañía de los presentadores del programa, una experiencia irrepetible.

