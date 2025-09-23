Televisión
23 sep 2025 , 13:54

¡Pennywise ha vuelto! It: Bienvenidos a Derry ya tiene fecha de estreno

La serie precuela de It llegará al streaming a finales de octubre y promete explorar los oscuros orígenes de Pennywise.

   
user placeholder

Kenneth Triviño
Los fans del terror pueden respirar tranquilos: el payaso Pennywise está de regreso. Después de meses de espera, HBO ha confirmado que la esperada serie precuela, It: Bienvenidos a Derry, finalmente llegará a la pantalla.

La producción nos llevará a 1962 para sumergirnos en los orígenes del payaso más terrorífico, explorando los secretos y el mal que acechan en el pueblo de Derry, mucho antes de los eventos que vimos en las exitosas películas de It.

Uno de los post promocionales de la nueva serie de IT.
Uno de los post promocionales de la nueva serie de IT. ( HBO Max )

¿Cuándo se estrenará la serie?

La fecha de estreno no es una casualidad. Prepárense para las pesadillas, porque la serie llegará a HBO Max el 26 de octubre de 2025, justo a tiempo para celebrar Halloween.

Bill Skarsgard volverá a dar vida al icónico payaso, mientras que el proyecto mantiene al equipo creativo de las películas dirigidas por Andy Muschietti, garantizando la misma atmósfera aterradora que convirtió a It en un fenómeno del cine de terror.

Los últimos avances filtrados muestran a Pennywise en todo su esplendor, generando gran expectativa entre los fans, quienes esperan que esta precuela revele secretos oscuros que nunca vimos en las películas.

