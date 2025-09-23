¡Pennywise ha vuelto! It: Bienvenidos a Derry ya tiene fecha de estreno

Los fans del terror pueden respirar tranquilos: el payaso Pennywise está de regreso. Después de meses de espera, HBO ha confirmado que la esperada serie precuela, It: Bienvenidos a Derry, finalmente llegará a la pantalla.

La producción nos llevará a 1962 para sumergirnos en los orígenes del payaso más terrorífico, explorando los secretos y el mal que acechan en el pueblo de Derry, mucho antes de los eventos que vimos en las exitosas películas de It.

