El uruguayo no se hizo esperar: "No necesito nada más", le respondió en la sección de comentarios del video donde aparecían en románticas y emotivas escenas, desde la intimidad de una habitación, hasta riendo mientras se lavan los dientes. El clip recopila varios momentos que ambos personajes de TV disfrutaron mientras guardaban su relación en secreto.

Ambos famosos son rostros conocidos debido a su participación en realitys, como el de Esto es Guerra, donde se enamoraron. Escenas en las que el joven se acerca a la brasilera para cantarle de cerca, o los profundos abrazos que compartían, fue la chispa que hizo florecer el deseo de miles de seguidores del programa para que inicien una relación, misma que ellos prefirieron mantener en privado hasta días atrás.

"No me voy a disculpar por hacer mi trabajo": Virginia Limongi se pronuncia sobre entrevista a CNCO

La última relación de Fiuza fue con el también rostro de TV, Facundo González. Ambos compartieron un noviazgo de tres años que acabó en 2019, sin embargo no se alejaron, ambos terminaron en buenos términos. El ex de Paloma fue abordado por la prensa y declaró: "Le tengo mucho cariño y la verdad que quiero esté bien. Él es un buen chico, guapo, mientras no la haga sufrir va a estar todo bien... ella es una buena chica y no merece nada malo y que la hagan sufrir. Si quieren pasarla bien, está bien y si quieren ser novios, también está bien”.