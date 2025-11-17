Televisión
Netflix estrena documental con material inédito de Selena Quintanilla

Selena y Los Dinos: A Family’s Legacy cuenta la vida personal de Selena usando videos y recuerdos familiares que la producción estuvo digitalizando durante más de dos años.

   
    Selena Quintanilla fue asesinada cuando tenía 23 años. ( RRSS )
Treinta años después del asesinato de Selena Quintanilla-Pérez, la Reina del Tex-Mex, Netflix estrenó este lunes 17 de noviembre de 2025 el documental Selena y Los Dinos: A Family’s Legacy, dirigido por la cineasta mexico-estadounidense Isabel Castro y producido por la familia Quintanilla.

Lejos de centrarse en la tragedia, la producción ofrece una mirada íntima y nunca antes revelada de la artista, construida a partir de archivos personales, videos caseros y material inédito que permaneció resguardado durante décadas en lo que la familia llama “la bóveda”.

Selena durante una de sus presentaciones.
Selena durante una de sus presentaciones. ( RRSS )

El proyecto nació del deseo de que la historia de Selena fuera contada por quienes realmente la conocieron. Sus hermanos, Suzette Quintanilla —baterista de Los Dinos— y AB Quintanilla III, fungieron como productores ejecutivos y encabezaron la iniciativa:

"Entiendo lo que Selena significa tantos años después para el mundo latino. ¿Quién mejor para contar nuestra historia que nosotros mismos?”, señaló Suzette.

Según relató la directora, el primer acercamiento fue decisivo: al recibirla en Corpus Christi, Suzette le mostró un clóset lleno de cintas VHS, DVDs y grabaciones caseras. “En ese momento entendí que había una oportunidad para hacer algo distinto, algo auténtico”, explicó Castro.

Durante más de dos años, el equipo se dedicó a catalogar y digitalizar cientos de horas de metraje inédito. El resultado es una pieza que pone énfasis en la vida y humanidad de Selena, antes que en su final trágico. En declaraciones citadas por la agencia AP, la directora afirmó:

“Ver los videos caseros me recordó que era solo una joven que murió cuando tenía 23 años”.

El documental incluye momentos personales que el público nunca había visto: imágenes familiares, escenas dentro del primer autobús de gira de Los Dinos, conversaciones privadas y una carta escrita a mano por Selena a su esposo, Chris Pérez.

No aparece, en cambio, una reconstrucción del asesinato ni del juicio posterior.

Selena Quintanilla durante uno de sus conciertos.
Selena Quintanilla durante uno de sus conciertos. ( RRSS )

Otro de los momentos más destacados es la participación de Marcella Quintanilla, madre de la artista, quien rompe tres décadas de silencio para compartir álbumes y recuerdos personales, y reflexionar sobre la vida de su hija más allá del escenario.

Lejos del mito y la tragedia, el documental ofrece el retrato más humano y transparente de una joven artista cuya influencia cultural sigue intacta.

