Nadia Mejía pone en duda la transparencia del Miss Universo 2025

En medio de las discusiones que han surgido por la controversia del Miss Universo 2025, la representante ecuatoriana Nadia Mejía publicó un video en sus redes sociales en el que emitió declaraciones que reavivaron el debate sobre la transparencia del concurso. Lea: Fátima Bosch rompe el silencio ante las acusaciones de fraude en Miss Universo 2025 Su mensaje se suma a las inquietudes expuestas por diversas candidatas y llega después de que se difundieran denuncias y cuestionamientos sobre la organización del certamen.

“Mi participación fue un proceso invaluable... pero sería injusto callar lo que sentí y viví”, afirmó Mejía en sus redes.

La modelo señaló que habla “desde el respeto, la verdad y la serenidad”, y que su intención es que cada voz involucrada pueda ser escuchada con empatía.

Recuerdos de un sueño y dudas sobre la igualdad de oportunidades

La Miss Universo Ecuador recordó que admiraba la organización desde niña y que su sueño de estar en ese escenario se sostuvo durante más de una década. “Crecí viendo a mujeres extraordinarias viajar por el mundo con un propósito”, expresó. Sin embargo, sostuvo que algunos principios que ella consideraba esenciales dentro del concurso fueron puestos a prueba.

“Esta organización solía basarse en los pilares de la transparencia, la integridad y la igualdad de oportunidades. Y nosotras, 121 mujeres de todo el mundo, nos presentamos creyendo de todo corazón en esos valores, creyendo que cada una de nosotras llegaba con una oportunidad justa de alcanzar ese sueño, aunque el tiempo revelaría que no todas las oportunidades eran iguales., declaró.

En su mensaje, señaló que las recientes acusaciones de fraude e irregularidades no señalan a ninguna concursante, sino a la estructura que debía garantizar un proceso equitativo. A pesar de sus cuestionamientos, Mejía remarcó que la situación no debe afectar la imagen de la reina electa.

“Fátima merece nuestro amor y respeto”, señaló.

Nadia Mejía envía un mensaje sobre la transparencia del Miss Universo 2025. ( )

Asimismo, consideró que, de confirmarse las denuncias, el certamen habría fallado a quienes buscaban una plataforma justa.

“Y si estas acusaciones resultan ser ciertas, entonces el sistema no sólo falló. Falló a las mismas mujeres que dice elevar”, precisó.

En su intervención, Mejía destacó que vuelve al país satisfecha con su desempeño. Con esto la representante ecuatoriana dedicó parte de su discurso a reflexionar sobre su fe. Lea: Este es el estado de salud de Gabrielle Henry, Miss Jamaica, luego de sufrir fuerte caída

“Bienaventurado el que persevera bajo la prueba... Brillamos no por una corona mundana, sino por una eterna”, expresó, haciendo referencia a un versículo del libro de Santiago.

También agradeció a sus seguidores por el apoyo recibido:

Tenemos la corona. Yo tengo la corona. La corona son ustedes.