Nadia Mejía pone en duda la transparencia del Miss Universo 2025

En medio de las discusiones que han surgido por la controversia del <b>Miss Universo 2025, la representante ecuatoriana <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/nadia-mejia-rompe-silencio-costa-marfil-miss-universo-polemica-NC10471851 target=_blank>Nadia Mejía</a> publicó</b> un video en sus redes sociales en el que emitió declaraciones <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/fatima-bosch-rompe-silencio-acusaciones-fraude-miss-universo-2025-HC10471644 target=_blank></a>