Esta no es la primera vez que se los señala, el mes pasado The New York Times publicó un artículo que presentaba la denuncia de condiciones peligrosas que vivieron concursantes que no revelaron su identidad, pero explicaron que varios abandonaron el estudio en camillas, también fueron testigos de vómitos, desmayos e incluso hospitalizaciones.

MrBeast se pronuncia en redes y desmiente haber demandado a EnchufeTV

Un portavoz de MrBeast se defendió en Times alegando que la grabación se complicó debido a factores externos, como el clima, y más situaciones de logística que no estaban planeadas.