El youtuber MrBeast posee una enfermedad incurable

Algo que no es tan conocido es que Donaldson padece la enfermedad de Crohn. Esta es una enfermedad intestinal inflamatoria que afecta al tracto digestivo. Esta es una severa inflamación que se ubica en el extremo inferior del intestino delgado y el comienzo del grueso.

No se sabe la causa de la enfermedad, pero distintos factores como los antecedentes familiares pueden influir en su aparecimiento. Hasta el momento, la enfermedad de Crohn no es curable, sin embargo esta sí es controlable.

Además, esta no es mortal, por lo que la vida del creador de contenido no corre peligro. “La enfermedad no es lo peor del mundo. Hay personas que padecen de cosas mucho peores”, expresó.

