Esta vez Miss Costa Rica, Lisbeth Valverde, llevó a cabo un live de Instagram que reunió a miles de usuarios en la transmisión. La modelo no pudo evitar llorar, tras no haber quedado en el añorado top 20 de las semifinalistas, y además, emitió ciertos comentarios que llamaron la atención.

Valverde, de 28 años, aseguró que ocurren muchas cosas detrás de cámaras y que, sin ser sorpresa, "no todo es como se ve en pantalla", específicamente dijo: "Hay muchas cosas que pasan detrás, que algún día hablaré, obvio que me duele, me duele un montón, pero bueno, es lo que Dios quiere para mí".

