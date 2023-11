¿Por qué Delary Stoffers no llegó a estar entre las finalistas del Miss Universo 2023?

El coach de Misses y Reinas, José Hidalgo , afirmó haber asistido al concurso y se encuentra orgulloso de la joven modelo de 23 años, a quien considera una candidata fuerte , sin embargo, la organización del Miss Ecuador sería muy débil y no se enfocó en las redes sociales para ayudar a la campaña de marketing de Stoffers, una acción fundamental en esta era digital.

El coach también señaló que el vestido de gala por el que Delary se terminó decidiendo fue el diseño de un colombiano que no había sido aceptado por María Alejandra López para el Miss Grand International 2023 que, aunque no era una mala opción, no la ayudó a brillar en la pasarela como se esperaba.

Por su lado, Marco Tapia, Asesor de Imágen de la Organización Miss Ecuador, indicó que él considera que el país estuvo bien representado e incluso le dieron la libertad a la reina de belleza para que elija el vestuario con el que deslumbró en la gran noche, pero para el experto, los tonos azul y rojo le hubieran favorecido a la joven.

