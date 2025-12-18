Televisión
18 dic 2025 , 11:21

El actor Miguel Santana revela que necesita una prótesis tras la amputación de su pie izquierdo

El recordado actor de Mi Recinto, busca apoyo para conseguir una prótesis que le permita recuperar la movilidad tras sufrir la amputación de su pie izquierdo.

   
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kenneth Triviño
Miguel Santana, el recordado actor que personificó al Compadre Candelario en la popular serie Mi Recinto, ha compartido una noticia que ha movilizado al mundo del espectáculo nacional: tras perder su pie izquierdo a mediados de 2025, necesita una prótesis especializada para recuperar su independencia y volver a caminar.

Miguel Santana junto a Sofía Caiche y Álex Plúas.
Miguel Santana junto a Sofía Caiche y Álex Plúas. ( RRSS )

La noticia se dio a conocer durante el podcast Un programa de Cachet, conducido por Sofía Caiche y Álex Plúas. En un emotivo especial navideño que sirvió de reencuentro para el elenco original, contando con la presencia de figuras como Mercedes Pacheco y Orlando Quiñónez.

En el podcast, Santana explicó que su caso requiere una atención técnica rigurosa. Debido a su condición metabólica, no puede utilizar cualquier dispositivo:

Quote

"Es medio complicado todo. Una organización me explicó que la prótesis que yo necesito debe ser especializada para evitar ulceraciones; es decir, una prótesis adecuada que puede valer unos cuatro mil y pico de dólares", detalló el actor.

Actualmente, el costo del dispositivo oscila entre los USD 4 000 y USD 5 000. Aunque Santana ha gestionado un canje parcial con una institución, aún queda un saldo importante por cubrir para que la prótesis sea una realidad.

La aputación, efectuada el 4 de mayo de 2025, fue la consecuencia de una infección bacteriana derivada de una lesión previa, la cual se tornó crítica ante el diagnóstico de diabetes del actor.

La respuesta de sus compañeros no se hizo esperar. Conmovidos por el testimonio de Santana, el elenco de Mi Recinto anunció que en 2026 realizarán un show de reencuentro a beneficio del actor.

El objetivo del gremio es concreto: recaudar los fondos necesarios para que Miguel Santana camine nuevamente durante el primer mes del próximo año, culminando el podcast con un emotivo abrazo de todo el elenco, a pedido de Santana.

Este mensaje de unidad no solo impactó en el set, sino que se volvió viral en redes sociales. Cientos de internautas han expresado su respaldo al Compadre Candelario, solicitando canales oficiales para realizar donaciones y asegurar que el actor que durante años llevó alegría a los hogares ecuatorianos pueda retomar su movilidad con dignidad.

