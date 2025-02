Meghan Markle es acusada de plagio en España

Después del regreso a la vida pública de Meghan Markle, un nuevo escándalo sigue a la exactriz y esposa del príncipe Harry, quien recientemente presentó el nombre y logo de su nueva marca, especializada en productos ligados al cuidado de la cocina y el jardín.

En redes sociales, después de que se hizo el anuncio, "Estoy muy feliz de presentarles As Ever, una marca que he creado y en la que he puesto todo mi corazón", usuarios españoles no dejaron de encontrar similitudes con un municipio de una localidad española, precisamente Mallorca.

De esta forma, el Ayuntamiento de Porreres ha acusado a la duquesa de Sussex de plagio, señalando las notables similitudes entre el logo de su empresa y el escudo del municipio, ambos con una palmera central y aves a los lados. La alcaldesa, Xisca Mora, ha confirmado que el caso ha sido remitido a los servicios jurídicos, quienes buscarán que Markle cese el uso del logo.

Sin embargo, las declaraciones de la alcaldesa al medio IB3 TV, también fueron con pulsos de humor, puesto que dijo que existe la posibilidad de invitar a la duquesa a las fiestas del pueblo con el fin de que conozca el lugar y el valor patrimonial que sus símbolos tienen para sus ciudadanos.

De la misma forma, espera que la publicación de esta polémica en los medios del mundo, ayude a que se reconozca más a Mallorca, de hecho The Sun colocó en su portada el entredicho entre el Ayuntamiento y Markle.

Ellos no fueron los únicos, una marca de ropa de Nueva York también se dirigió a la duquesa de Sussex debido a su mismo nombre, pero afirmaron a que pese a la noticia continuarán promocionando su marca como As Ever, que significa como siempre.

“Si me has seguido desde 2014 con The Tig, sabes que siempre me ha gustado cocinar, hacer manualidades y la jardinería: esto es lo que hago”, había estipulado Markle en sus redes, explayando la razón detrás de la elección.

Este lanzamiento lo lleva a cabo poco tiempo antes del estreno de su serie en Netflix, With Love, Meghan.